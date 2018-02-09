Yeşilgiresun Belediyespor: 95 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 80
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ÖNE ÇIKANLAR
31. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Medipol Başakşehir
|31
|65
|2
|Galatasaray
|30
|63
|3
|Fenerbahçe
|31
|63
|4
|Beşiktaş
|30
|62
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|31
|49
|6
|Göztepe
|31
|47
|7
|Demir Grup Sivasspor
|31
|47
|8
|Kayserispor
|31
|44
|9
|Kasımpaşa
|31
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|31
|39
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|31
|36
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|31
|35
|14
|Antalyaspor
|31
|35
|15
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|31
|32
|17
|Gençlerbirliği
|31
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|31
|12
Para diye diye yalancı haber yapmıştınız. Yine Gomis in üzerine oynuyosunuz !!!!!
bu koşu neymiş be arkadaş bizim aykut çıkardı bunu da koşmasa nolur valbuena koşmuyor ama takımın en iyisi bu adam koşmuyor ama alternatifi yok ve her maç gol atıyor daha ne istersiniz bu adamlardan