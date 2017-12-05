Mustafa Kaplan: Özat’ın açıklamalarına hem üzüldüm hem şaşırdım
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ÖNE ÇIKANLAR
33. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|32
|69
|2
|Fenerbahçe
|32
|66
|3
|Medipol Başakşehir
|32
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|65
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|32
|49
|6
|Göztepe
|32
|48
|7
|Demir Grup Sivasspor
|32
|48
|8
|Kayserispor
|32
|44
|9
|Kasımpaşa
|32
|43
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|32
|40
|11
|Bursaspor
|32
|39
|12
|Antalyaspor
|32
|38
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|32
|36
|14
|Teleset Mob. Akhisarspor
|32
|36
|15
|Atiker Konyaspor
|32
|35
|16
|Osmanlıspor FK
|32
|33
|17
|Gençlerbirliği
|32
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|32
|12
Baskan yalan soyluyor Terim le gorusme yapildi Ama Terim reddetti Baskanda oy kaybi korkusundan yalan soyluyor gorusmedik diyor. Su an Ozbek caresiz Tudor la devam demek zorunda kaldi
Futbolcular geceden ders almalı. Yönetime gelince istifa!!!