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Ronaldo güldü Dirar ağladı!

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Rusya-Mısır maçından kareler

Rusya-Mısır maçından kareler

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Polonya-Senegal maçından kareler

Polonya-Senegal maçından kareler

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Üçlü fantezi kanlı bitti!

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Rusya fırtınası

Ali Ece

Rusya fırtınası

Yazarımız Ali Ece, Rusya-Mısır mücadelesini değerlendirdi.

Japon vuruşu

Cem Dizdar

Japon vuruşu

Gazetemizin yazarlarından Cem Dizdar, Kolombiya-Japonya karşılaşmasını kaleme aldı.

İlk maçların sonucu: Savunma

Metin Tükenmez

İlk maçların sonucu: Savunma

Yazarımız Metin Tükenmez 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk maçları değerlendirdi.

Senegal affetmedi

M. Çağrı Davran

Senegal affetmedi

Gazetemizin editörlerinden Çağrı Davran, Polonya-Senegal maçını değerlendirdi.