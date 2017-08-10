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Ali Ece
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Cem Dizdar
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Gazetemizin yazarlarından Cem Dizdar, Kolombiya-Japonya karşılaşmasını kaleme aldı.
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İlk maçların sonucu: Savunma
Yazarımız Metin Tükenmez 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk maçları değerlendirdi.
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Gazetemizin editörlerinden Çağrı Davran, Polonya-Senegal maçını değerlendirdi.