Bozcaada, New Balance Yarı Maratonu ve 10K Koşusu ile yaza merhaba dedi
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ÖNE ÇIKANLAR
33. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|33
|72
|2
|Medipol Başakşehir
|33
|69
|3
|Fenerbahçe
|32
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|65
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|32
|49
|6
|Göztepe
|33
|49
|7
|Demir Grup Sivasspor
|32
|48
|8
|Kasımpaşa
|33
|46
|9
|Kayserispor
|32
|44
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|33
|40
|11
|Bursaspor
|32
|39
|12
|Antalyaspor
|33
|38
|13
|Atiker Konyaspor
|33
|36
|14
|Aytemiz Alanyaspor
|32
|36
|15
|Teleset Mob. Akhisarspor
|32
|36
|16
|Osmanlıspor FK
|32
|33
|17
|Gençlerbirliği
|33
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|32
|12
fenerin futbol oynadığı falan yok sadece galatasarayın kötü oyunu onları motive etmiş Gs kazanmaya başlayınca normal haline dönerler.. bjk de iyi değildi gs nin kötü oyunu onları iyi gösterdi Gs bu hafta da yenilecek