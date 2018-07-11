Manisa Büyükşehir Belediyespor, Derrick Michael Marks’ı renklerine bağladı
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SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
1. Hafta
2018/2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Akhisarspor
|0
|0
|2
|Alanyaspor
|0
|0
|3
|Antalyaspor
|0
|0
|4
|Atiker Konyaspor
|0
|0
|GENİŞLET
|5
|Beşiktaş
|0
|0
|6
|BŞB Erzurumspor
|0
|0
|7
|Bursaspor
|0
|0
|8
|Çaykur Rizespor
|0
|0
|9
|Fenerbahçe
|0
|0
|10
|Galatasaray
|0
|0
|11
|Göztepe
|0
|0
|12
|Kasımpaşa
|0
|0
|13
|Kayserispor
|0
|0
|14
|Medipol Başakşehir
|0
|0
|15
|MKE Ankaragücü
|0
|0
|16
|Sivasspor
|0
|0
|17
|Trabzonspor
|0
|0
|18
|Yeni Malatyaspor
|0
|0