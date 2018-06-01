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ÖNE ÇIKANLAR

34. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

18 Mayıs 2018 Cuma

  • Aytemiz Alanyaspor
    3- 2
    Antalyaspor
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    3- 2
    Kayserispor
  • Trabzonspor
    3- 0
    K. Karabük
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Bursaspor
  • Akhisar Bld.
    2- 1
    Osmanlıspor FK

19 Mayıs 2018 Cumartesi

  • Göztepe
    0- 1
    Galatasaray
  • Medipol Başakşehir
    3- 2
    Kasımpaşa
  • Beşiktaş
    5- 1
    Demir Grup Sivasspor
  • Fenerbahçe
    3- 2
    T.Konyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 34 75
2 Fenerbahçe 34 72
3 Medipol Başakşehir 34 72
4 Beşiktaş 34 71
GENİŞLET
5 Trabzonspor 34 55
6 Göztepe 34 49
7 Demir Grup Sivasspor 34 49
8 Kasımpaşa 34 46
9 Kayserispor 34 44
10 Evkur Yeni Malatyaspor 34 43
11 Teleset Mob. Akhisarspor 34 42
12 Aytemiz Alanyaspor 34 40
13 Bursaspor 34 39
14 Antalyaspor 34 38
15 Atiker Konyaspor 34 36
16 Osmanlıspor FK 34 33
17 Gençlerbirliği 34 33
18 Kardemir Karabükspor 34 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »