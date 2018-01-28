Mehmet Sepil: Galatasaray’la Bornova Stadı’nda karşılaşacağız
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ÖNE ÇIKANLAR
33. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|32
|69
|2
|Fenerbahçe
|32
|66
|3
|Medipol Başakşehir
|32
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|65
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|32
|49
|6
|Göztepe
|32
|48
|7
|Demir Grup Sivasspor
|32
|48
|8
|Kayserispor
|32
|44
|9
|Kasımpaşa
|32
|43
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|32
|40
|11
|Bursaspor
|32
|39
|12
|Antalyaspor
|32
|38
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|32
|36
|14
|Teleset Mob. Akhisarspor
|32
|36
|15
|Atiker Konyaspor
|32
|35
|16
|Osmanlıspor FK
|32
|33
|17
|Gençlerbirliği
|32
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|32
|12