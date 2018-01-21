Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı açıklaması!
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ÖNE ÇIKANLAR
33. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|32
|69
|2
|Fenerbahçe
|32
|66
|3
|Medipol Başakşehir
|32
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|65
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|32
|49
|6
|Göztepe
|32
|48
|7
|Demir Grup Sivasspor
|32
|48
|8
|Kayserispor
|32
|44
|9
|Kasımpaşa
|32
|43
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|32
|40
|11
|Bursaspor
|32
|39
|12
|Antalyaspor
|32
|38
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|32
|36
|14
|Teleset Mob. Akhisarspor
|32
|36
|15
|Atiker Konyaspor
|32
|35
|16
|Osmanlıspor FK
|32
|33
|17
|Gençlerbirliği
|32
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|32
|12
Göztepe taktik hatası yaptı. Daha ofansif olarak kazanabilirdi maçı. Jahovic hücumda yalnız kalıyor. Kanatlardan da birinde aksama var. Çalım yapmaya çalışan oyuncular takımdan gönderilmeli. Yerden ayağa oynayan takım istiyoruz. Galibiyet şart değil ancak, niyet iyi olmalı.