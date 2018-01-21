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    1 YORUM GİRİŞ YAP
    • fatih_ercan 21.01.2018 19:18:27
      1

      Göztepe taktik hatası yaptı. Daha ofansif olarak kazanabilirdi maçı. Jahovic hücumda yalnız kalıyor. Kanatlardan da birinde aksama var. Çalım yapmaya çalışan oyuncular takımdan gönderilmeli. Yerden ayağa oynayan takım istiyoruz. Galibiyet şart değil ancak, niyet iyi olmalı.

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ÖNE ÇIKANLAR

33. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

11 Mayıs 2018 Cuma

  • Antalyaspor
      -  
    Medipol Başakşehir

12 Mayıs 2018 Cumartesi

  • Kasımpaşa
      -  
    Gençlerbirliği
  • T.Konyaspor
      -  
    Göztepe
  • Galatasaray
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor

13 Mayıs 2018 Pazar

  • Bursaspor
      -  
    Trabzonspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Beşiktaş
  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Aytemiz Alanyaspor

14 Mayıs 2018 Pazartesi

  • K. Karabük
      -  
    Fenerbahçe
  • Kayserispor
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 32 69
2 Fenerbahçe 32 66
3 Medipol Başakşehir 32 66
4 Beşiktaş 32 65
GENİŞLET
5 Trabzonspor 32 49
6 Göztepe 32 48
7 Demir Grup Sivasspor 32 48
8 Kayserispor 32 44
9 Kasımpaşa 32 43
10 Evkur Yeni Malatyaspor 32 40
11 Bursaspor 32 39
12 Antalyaspor 32 38
13 Aytemiz Alanyaspor 32 36
14 Teleset Mob. Akhisarspor 32 36
15 Atiker Konyaspor 32 35
16 Osmanlıspor FK 32 33
17 Gençlerbirliği 32 30
18 Kardemir Karabükspor 32 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »