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ÖNE ÇIKANLAR

32. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

04 Mayıs 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
      -  
    Demir Grup Sivasspor

05 Mayıs 2018 Cumartesi

  • K. Karabük
      -  
    T.Konyaspor
  • Trabzonspor
      -  
    Kasımpaşa
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Osmanlıspor FK

06 Mayıs 2018 Pazar

  • Fenerbahçe
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Antalyaspor
  • Beşiktaş
      -  
    Kayserispor
  • Akhisar Bld.
      -  
    Galatasaray

07 Mayıs 2018 Pazartesi

  • Göztepe
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 31 66
2 Medipol Başakşehir 31 65
3 Fenerbahçe 31 63
4 Beşiktaş 31 62
GENİŞLET
5 Trabzonspor 31 49
6 Göztepe 31 47
7 Demir Grup Sivasspor 31 47
8 Kayserispor 31 44
9 Kasımpaşa 31 40
10 Bursaspor 31 39
11 Evkur Yeni Malatyaspor 31 39
12 Teleset Mob. Akhisarspor 31 36
13 Aytemiz Alanyaspor 31 35
14 Antalyaspor 31 35
15 Atiker Konyaspor 31 32
16 Osmanlıspor FK 31 32
17 Gençlerbirliği 31 30
18 Kardemir Karabükspor 31 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »