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ÖNE ÇIKANLAR

31. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

27 Nisan 2018 Cuma

  • Göztepe
    5- 0
    K. Karabük

28 Nisan 2018 Cumartesi

  • Kayserispor
    1- 2
    Aytemiz Alanyaspor
  • Demir Grup Sivasspor
    1- 0
    Gençlerbirliği
  • Kasımpaşa
    1- 4
    Fenerbahçe
  • Antalyaspor
    1- 2
    Trabzonspor

29 Nisan 2018 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Akhisar Bld.
  • Osmanlıspor FK
    1- 4
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
    2- 0
    Beşiktaş

30 Nisan 2018 Pazartesi

  • Bursaspor
      -  
    T.Konyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 31 66
2 Medipol Başakşehir 31 65
3 Fenerbahçe 31 63
4 Beşiktaş 31 62
GENİŞLET
5 Trabzonspor 31 49
6 Göztepe 31 47
7 Demir Grup Sivasspor 31 47
8 Kayserispor 31 44
9 Kasımpaşa 31 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 31 39
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 31 36
13 Aytemiz Alanyaspor 31 35
14 Antalyaspor 31 35
15 Atiker Konyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 31 32
17 Gençlerbirliği 31 30
18 Kardemir Karabükspor 31 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »