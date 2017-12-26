Barcelona - Real Madrid maç sonucu: 2-2
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- MENÜ
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SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
32. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|32
|69
|2
|Fenerbahçe
|32
|66
|3
|Medipol Başakşehir
|32
|66
|4
|Beşiktaş
|31
|62
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|32
|49
|6
|Demir Grup Sivasspor
|32
|48
|7
|Göztepe
|31
|47
|8
|Kayserispor
|31
|44
|9
|Kasımpaşa
|32
|43
|10
|Bursaspor
|32
|39
|11
|Evkur Yeni Malatyaspor
|31
|39
|12
|Antalyaspor
|32
|38
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|32
|36
|14
|Teleset Mob. Akhisarspor
|32
|36
|15
|Atiker Konyaspor
|32
|35
|16
|Osmanlıspor FK
|32
|33
|17
|Gençlerbirliği
|32
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|32
|12
Orta sahada atiba ile tolgay sol bekte adriano gibi bir oyuncu yoksa bu kadroyu yapanın futbol bilgisinden şüphe duyarım
şu 22 milyon euro yu degistirin. epilepsi için çalışma yapmıssınız da kalbi olanlar ne yapsın?