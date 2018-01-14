Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı
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ÖNE ÇIKANLAR
34. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|33
|72
|2
|Fenerbahçe
|33
|69
|3
|Medipol Başakşehir
|33
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|68
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|33
|52
|6
|Göztepe
|33
|49
|7
|Demir Grup Sivasspor
|33
|49
|8
|Kasımpaşa
|33
|46
|9
|Kayserispor
|33
|44
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|33
|40
|11
|Bursaspor
|33
|39
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|33
|39
|13
|Antalyaspor
|33
|38
|14
|Aytemiz Alanyaspor
|33
|37
|15
|Atiker Konyaspor
|33
|36
|16
|Osmanlıspor FK
|33
|33
|17
|Gençlerbirliği
|33
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|33
|12
Yetenek olarak kimse birsey diyemez. Ama yetenegini kullanmasini ve üstüne bir gram katki koymasini bilmedi. Süperligin iddiali takimlarinda oynayacak kapasiteye sahip degil. 23 yasinda simdi formunun zirvesinde olmasi lazimdi ve cok siradan bir futbolcu. O yüzden Besiktasta oynamak cok hayal bir beklenti!