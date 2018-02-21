Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?
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ÖNE ÇIKANLAR
32. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|31
|66
|2
|Medipol Başakşehir
|32
|66
|3
|Fenerbahçe
|31
|63
|4
|Beşiktaş
|31
|62
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|31
|49
|6
|Demir Grup Sivasspor
|32
|48
|7
|Göztepe
|31
|47
|8
|Kayserispor
|31
|44
|9
|Kasımpaşa
|31
|40
|10
|Bursaspor
|31
|39
|11
|Evkur Yeni Malatyaspor
|31
|39
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|31
|36
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|31
|35
|14
|Antalyaspor
|31
|35
|15
|Atiker Konyaspor
|31
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|31
|32
|17
|Gençlerbirliği
|31
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|31
|12