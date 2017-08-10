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Karabükspor-Fenerbahçe maçında kareler

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Final ve Fenerbahçe

Zafer Büyükavcı

Final ve Fenerbahçe

Fenerbahçe son hafta şampiyon olabilir mi? Olamaz... Çünkü... Türkiye Kupası’nda kaybedilen 11 final... Süper Lig’de son hafta yitirilen 3 şampiyonluk... Kadın basketbolcuların kaybettiği 3, erkeklerin bir Final Four Finali’ni hatırlayın. Ve bu finallerin 8’inde kimin şampiyon olduğuna bakın...

Doğru savunmayla Bursa’ya finale

Tunç Kayacı

Doğru savunmayla Bursa’ya finale

Yazarımız Tunç Kayacı, Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kaleme aldı...

UEFA finali bu akşam 21.45'te

Emre Tilev

UEFA finali bu akşam 21.45'te

Yazarımız Emre Tilev'in bugünkü yazısı...

Şenol Güneş beni neden aradı?

Metin Tükenmez

Şenol Güneş beni neden aradı?

Yazarımız Metin Tükenmez'in bugünkü yazısı...