E3 2018 fuarında gösterilen ve Xbox Game Pass sistemine dahil olduğu açıklanan yapımın araba listesi sızdırıldı. Oyunun dosyalarına bir şekilde ulaşan kullanıcıların ortaya çıkarttığı bu listenin yüzde 100 doğru olmadığını belirtelim. Ancak yayınlanan listeye bakarsak, listenin az çok doğru olduğu anlaşılıyor. Forza Horizon 4, 2 Ekim 2018 tarihinde Xbox One ve PC için çıkacak.

Forza Horizon 4'te kaç tane araç var?

Sızdırılan araçlar şu şekilde,

AMG Transport Dynamics

343 Warthog 2015 (2554)

Alumi Craft

Alumi Craft Class 10 2015

Alumi Craft Class 10Horizon Edition2015

Acura

Acura Integra R 2001

Acura NSX 2016

Acura NSX 2016Horizon Edition

Acura RSX Type-S 2002

Alfa Romeo

Alfa Romeo 155 1992

Alfa Romeo 33 Stradale 1968

Alfa Romeo 4C 2014

Alfa Romeo 8CHorizon Edition2008

Alfa Romeo 8C 2008

Alfa Romeo GiuliaHorizon Edition2016

Alfa Romeo Giulia 2016

Alfa Romeo Giulia TZ2 1965

Alfa Romeo GTA 1965

Alfa Romeo P3 1934

Alfa Romeo Spider 1986

AMC

AMC Gremlin 1973

AMC Javelin AMX 1971

AMC Rebel 1970

Ariel

Ariel Atom 2013

Ariel Nomad 2016

Ascari

Ascari KZ1R 2012

Aston Martin

Aston Martin DB10 Bond 2014

Aston Martin DB11 2017

Aston Martin DB4 GT 1960

Aston Martin DB5 Bond 1964

Aston Martin DB5 Vantage 1964

Aston Martin DBR1 1958

Aston Martin DBS 2009

Aston Martin One77 2010

Aston Martin V12 Vantage S 2014

Aston Martin V8 Vantage 1977

Aston Martin V8 Vantage Bond 1987

Aston Martin Valkyrie 2018

Aston Martin Vanquish 2013

Aston Martin Vantage GT12 2016

Aston Martin Vantage V600 1998

Aston Martin VulcanHorizon Edition2016

Aston Martin Vulcan 2016

Audi

Audi 2 Sport Quattro 1986

Audi R8 Plus 2013

Audi R8 V10 Plus 2016

Audi RS2 1995

Audi RS3 2011

Audi RS4 2001

Audi RS4 2006

Audi RS4 Avant 2013

Audi RS5 2011

Audi RS6 2003

Audi RS6 2009

Audi RS6 2015

Audi RS7 2013

Audi S1 2015

Audi S4Traffic2004

Audi S4 2004

Audi Sport QuattroHorizon Edition1983

Audi Sport Quattro 1983

Audi TTRS 2010

Audi TTS 2015

Audi Type D 1939

Austin

Austin FX4 1964

Austin FX4Horizon Edition1964

Austin FX4Traffic1958

Austin-Healey

Austin-Healey 3000 1965

Austin-Healey Sprite 1958

BAC

BAC Mono 2014

Bentley

Bentley 8 Litre 1931

Bentley Bentayga 2016

Bentley Blower 1931

Bentley Continental GTS 2013

Bentley Continental GTSHorizon Edition2013

Bentley Continental SS 2017

Baldwin Motorsports

Baldwin Motorsports Blazer 1979

BMW

BMW 101 M3Formula Drift2004

BMW 98 325iFormula Drift1989

BMW 1M 2011

BMW 2002 Turbo 1973

BMW 323 Sport 2000

BMW 323 Sport 2000Traffic

BMW 507 1959

BMW 850 CSi 1996

BMW E36 M3 1997

BMW E46 M3 2005

BMW i8 2015

BMW Isetta 1962

BMW M coupe 2002

BMW M1 1981

BMW M2 2016

BMW M3 E30 1991

BMW M3 E92 2008

BMW M4 2014

BMW M4 GTS 2016

BMW M5 1995

BMW M5 2009

BMW M5 2012

BMW M5 E28Horizon Edition1988

BMW M5 E28 1988

BMW M5 E39 2003

BMW M6Horizon Edition2013

BMW M6 2013

BMW M635 CSi 1984

BMW X5MTraffic2011

BMW X5M 2011

BMW X6M 2016

BMW Z4 2011

BMW Z4 M Coupe 2008

BMW Z8 Bond 1999

Bowler

Bowler Nemesis EXR 2012

Bugatti

Bugatti Chiron 2017

Bugatti EB110SS 1992

Bugatti Type35 1924

Bugatti VeyronSS 2011

Buick

Buick GSX 1970

Buick Regal GNX 1987

Cadillac

Cadillac ATSV 2016

Cadillac CTSV Sedan 2016

Cadillac Escalade 2012

Cadillac XTSLimo 2013

Caterham

Caterham R500 2013

Caterham R500Horizon Edition2013

CBL

(Not sure what it stands for, something to do withhttps://www.ultra4racing.com/)





CBL Ultra4Truck 2016

Chevrolet

Chevrolet 150 Utility Sedan 1955

Chevrolet Bel Air 1957

Chevrolet Camaro 2016

Chevrolet Camaro IROCZ 1990

Chevrolet Camaro SS 1969

Chevrolet Camaro Z28 1970

Chevrolet Camaro Z28 1979

Chevrolet Camaro Z28 2015

Chevrolet Camaro ZL1Horizon Edition2017

Chevrolet Camaro ZL1 2017

Chevrolet Chevelle 1970

Chevrolet Chevelle 396 1967

Chevrolet Corvette 1953

Chevrolet Corvette 1960

Chevrolet Corvette Stingray 1967

Chevrolet Corvette Z06 2002

Chevrolet Corvette Z06 2015

Chevrolet Corvette ZR1 1970

Chevrolet Corvette ZR1 1995

Chevrolet Corvette ZR1 2009

Chevrolet ElCamino SS 1970

Chevrolet Hoonigan Bel Air 1955

Chevrolet Hoonigan Nova 1972

Chevrolet Impala SS 1964

Chevrolet Monte Carlo 1988

Chevrolet Nova SS 1966

Chevrolet Nova SS 1969

Chevrolet NovaSSHorizon Edition1969

Chevrolet SS 2014

Chrysler

Chrysler 300 2012

Chrysler Charger E49 1972

Chrysler Cuda 426 1971

Chrysler GTX 1971

Chrysler JeepGCSRT8 2009

DAF

DAF 95 TurboTwin X1 1987

Datsun

Datsun 2000 1969

Dodge





Dodge 43 ViperFormula Drift2006

Dodge Challenger Hellcar 2015

Dodge Challenger HellcatHorizon Edition2015

Dodge Challenger Hemi 1970

Dodge Charger DaytonaHorizon Edition1969

Dodge Charger Daytona 1969

Dodge Charger RT 1969

Dodge Charger SRT HellCat 2015

Dodge Dart 1968

Dodge Demon 2018

Dodge DurangoHorizon Edition2018

Dodge Durango 2018

Dodge Ram Runner 2013

Dodge Super Bee 1970

Dodge Viper ACR 2016

Dodge Viper GTS ACR 1999

Dodge Viper SRT-10 ACR 2008

Eagle

Eagle Speedster 2012

Ferrari

Ferrari 166 MMB 1949

Ferrari 575 2002

Ferrari 599 GTO 2011

Ferrari 599XX 2010

Ferrari 24 33 0P4 1967

Ferrari 250 GT 1960

Ferrari 250 GT Lusso 1963

Ferrari 250 GTO 1964

Ferrari 250 LM 1965

Ferrari 250 Testa Rossa 1957

Ferrari 330 P4 1967

Ferrari 355 Berlinetta 1994

Ferrari 360 Challenge 2003

Ferrari 365 GTB4 1968

Ferrari 458 Speciale 2015

Ferrari 488 GTB 2016

Ferrari 500TR 1954

Ferrari 512TR 1991

Ferrari 812 Superfast 2018

Ferrari California T 2015

Ferrari Dino 246 1969

Ferrari Enzo 2002

Ferrari F12 2013

Ferrari F12 tdf 2015

Ferrari F142 2010

Ferrari F151 2011

Ferrari F40 1987

Ferrari F40 Competizione 1989

Ferrari F430 Scuderia 2007

Ferrari F50 1995

Ferrari F50 GT 1996

Ferrari FXXK 2016

Ferrari GTO 1984

Ferrari LaFerrari 2013

Fiat

Fiat 124 Spider 2017

Fiat 124 Spider 1980

Fiat 131 Abarth Stradale 1980

Fiat 500 Abarth SS 2010

Fiat 500 Abarth SSTraffic2010

Fiat 595 SS 1968

Fiat 695 Abarth 2016

Fiat Dino Coupe 1969

Fiat X19 1975

Ford

Ford 11 F150 Trophy Truck 2014

Ford 13 MustangFormula Drift2015

Ford 14 Fiesta GRC 2017

Ford 2 GT40 1966

Ford Anglia 1959

Ford Bronco 1975

Ford CapriHorizon Edition1974

Ford Capri 1974

Ford CoupeHorizon Edition32

Ford Coupe 32

Ford Coupe 40

Ford Crown Victoria 2010

Ford Escort RS 1986

Ford Escort RS Cosworth 1992

Ford Escort RS1600 1973

Ford Escort RS1800 1977

Ford F100Horizon Edition1956

Ford F100 1956

Ford F150 Raptor 2017

Ford F150 Raptor SEMA 2017

Ford Falcon GT 1992

Ford Falcon GTF 2015

Ford Falcon XA Street 1972

Ford Falcon XR8 2015

Ford Falcon XY 1971

Ford FiestaHorizon Edition1981

Ford FiestaTraffic2009

Ford Fiesta 1981

Ford Fiesta 2009

Ford Fiesta ST 2014

Ford Focus RS 2003

Ford Focus RS 2009

Ford Focus RS 2017

Ford Focus RSRX 2016

Ford Focus ST 2012

Ford GT 2005

Ford GT40 1964

Ford GT40 1966

Ford Hoonicorn 1965

Ford Hoonicorn V2 1965

Ford Hoonigan Escort 1978

Ford Hoonigan Escort Cosworth 1993

Ford Hoonigan F150 1977

Ford Mustang 1965

Ford Mustang 1995

Ford Mustang Boss 302 1969

Ford Mustang Cobra R 2000

Ford Mustang GT 2015

Ford Mustang GT 2018

Ford Mustang GT500 2013

Ford Mustang Mach1 1971

Ford Mustang SVT Cobra R 1993

Ford Phoenix 2016

Ford Pursuit UteTraffic2015

Ford Pursuit Ute 2015

Ford Ranger T6 2014

Ford RS200 Evolution 1987

Ford RS500 1987

Ford Shelby GT350RHorizon Edition2016

Ford Shelby GT350R 2016

Ford Shelby Raptor 2013

Ford Super Deluxe Woody 46

Ford SVT Raptor 2012

Ford TransitTraffic2011

Ford Transit 2011

Ford Transit SSVHorizon Edition2011

Ford Transit SSV 2011

Ford XB Falcon GT 1973

GMC

GMC Syclone 1992

GMC Vandura 1983

Hennessey

Hennessey Venom GT 2012

Holden

Holden 530 MalooFormula Drift2016

Holden Commodore VL 1988

Holden HSV GTS 2011

Holden HSV GTS 2014

Holden HSV GTS Maloo 2016

Holden HSV GTSR 1996

Holden Monaro GTS 1973

Holden Sandman HQ 1974

Holden Torana 1977

Honda

Honda Civic GRC 2016

Honda Civic R 2004

Honda Civic Type R 2007

Honda Civic Type R 2015

Honda Civic Type R 2018

Honda Civic Type R 1997

Honda CRX Mugen 1984

Honda CRX si 1991

Honda NSX-R 2005

Honda NSX-R 1992

Honda NSX-RHorizon Edition1992

Honda Prelude 1994

Honda S2000 CR 2009

Honda S800 1970

Honda Trophy Truck 2015

Hummer

Hummer H1 Alpha 2006

Infiniti

Infiniti IPLG 2012

Infiniti Q50 ER 2014

Infiniti Q60 2016

International

International Scout 800A 1970

Jaguar

Jaguar DType 1956

Jaguar EType 1961

Jaguar EType Lightweight 1964

Jaguar FPace 2017

Jaguar FType Coupe 2015

Jaguar FType Project 7 2016

Jaguar MkII 38 1959

Jaguar XES 2015

Jaguar XFRS 2015

Jaguar XJ220 1993

Jaguar XJS 1990

Jaguar XK120 1954

Jaguar XKRS 2012

Jaguar XKRS GT 2015

Jaguar XKRS GTHorizon Edition2015

Jeep

Jeep Cherokee 2014

Jeep CJ5 Renegade 1976

Jeep Trackhawk 2018

Jeep Trailcat 2017

Jeep Wagoneer 1991

Jeep Willys MB 1945

Jeep Wrangler 2012

Koenigsegg

Koenigsegg Agera 2011

Koenigsegg Agera RS 2017

Koenigsegg One 2015

Koenigsegg Regera 2016

KTM

KTM Xbow 2013

Lamborghini

Lamborghini Bellissima 2017 (Lamborghini Centenario)

Lamborghini Countach 1988

Lamborghini DiabloSV 1997

Lamborghini Gallardo LP570 2011

Lamborghini Huracan 2015

Lamborghini LM002 1986

Lamborghini LP6704 SV 2010

Lamborghini LP7004Horizon Edition2012

Lamborghini LP7004 2012

Lamborghini LP7504 SV 2016

Lamborghini Miura P400 1967

Lamborghini Reventon 2008

Lamborghini Sesto ElementoHorizon Edition2011

Lamborghini Sesto Elemento 2011

Lamborghini Urus 2012

Lamborghini Veneno 2013

Lancia

Lancia 037 Stradale 1982

Lancia Delta 1992

Lancia Delta S4 1986

Lancia Delta S4 Group B 1985

Lancia Delta S4 Group BHorizon Edition1985

Lancia Fulvia 1968

Lancia Stratos 1974

Lancia Stratos Group 4 1975

Land Rover

Land Rover Defender 1997

Land Rover DefenderTraffic1997

Land Rover Range Rover 1970

Land Rover Range Rover SVR 2015

Land Rover Range Rover SVRHorizon Edition2015

Land Rover Series III 1972

Land Rover Series IIIHorizon Edition1972

Local Motors

Local Motors RallyFighter 2014

Lola

Lola 6 T70 1969

Lotus

Lotus 2Eleven 2009

Lotus 340R 2000

Lotus 3Eleven 2016

Lotus Carlton 1989

Lotus Cortina 1966

Lotus Elan Sprint 1972

Lotus Eleven 1956

Lotus Elise 1999

Lotus Elise 111S 2005

Lotus Elise GT1 1997

Lotus Esprit 2002

Lotus Evora S 2011

Lotus Exige S 2012

Maserati

Maserati 300S 1957

Maserati 8CTF 1939

Maserati A6GCS/53 1953

Maserati Ghibli 2014

Maserati GranTurismo S 2010

Maserati MC12 2004

Maserati MC12Horizon Edition2004

Maserati Tipo 61 1960

Mazda

Mazda Cosmo 1972

Mazda Mazdaspeed 3 2010

Mazda Mazdaspeed 3Traffic2010

Mazda Miata 1994

Mazda MX5 2005

Mazda MX5 2013

Mazda MX5 2016

Mazda MX5Horizon Edition2016

Mazda RX3 1973

Mazda RX7 1985

Mazda RX7 1990

Mazda RX7 1997

Mazda RX8 R3 2011

Mazda Twerkstallion 1992

McLaren

McLaren 570S 2016

McLaren 650S 2015

McLaren 720S 2018

McLaren F1 1993

McLaren F1 GT 1997

McLaren P1 2013

McLaren Wellington 2018 (McLaren Senna)

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 190E 1990

Mercedes-Benz 24 RaceTruckHorizon Edition2015(Truck)

Mercedes-Benz 24 RaceTruck 2015(Truck)

Mercedes-Benz 280SL 1967

Mercedes-Benz 300SL 1954

Mercedes-Benz 300SLR 1955

Mercedes-Benz A200 TurboTraffic2009

Mercedes-Benz A200 Turbo 2009

Mercedes-Benz A45 AMG 2013

Mercedes-Benz AMG GT 2015

Mercedes-Benz AMG GTR 2017

Mercedes-Benz C32 AMGTraffic2004

Mercedes-Benz C32 AMG 2004

Mercedes-Benz C63 AMG 2012

Mercedes-Benz C63 AMG Coupe 2016

Mercedes-Benz CLK GTRHorizon Edition1998

Mercedes-Benz CLK GTR 1998

Mercedes-Benz E63 AMG 2013

Mercedes-Benz G65 AMG 2013

Mercedes-Benz Project One 2019

Mercedes-Benz SL65 AMGHorizon Edition2009

Mercedes-Benz SL65 AMG 2009

Mercedes-Benz SLK55 AMG 2012

Mercedes-Benz SLS AMG 2011

Mercedes-Benz Unimog 2017(Truck)

Mercedes-Benz W154 1947

Mercury

Mercury Cougar Eliminator 1970

Mercury Coupe 1949

Meyers

Meyers Manx 1971

MG





MG Metro 6R4 1986

MG MGA 1958

MG MGB 1965

Mini

Mini Cooper S 1965

Mini Cooper STraffic1965

Mini JCWGP 2013

Mini JohnCooperWorks 2009

Mini JohnCooperWorksTraffic2009

Mini X-Raid Countryman 2013

Mitsubishi

Mitsubishi Eclipse GSX 1995

Mitsubishi Galant VR4 1992

Mitsubishi Galant VR4Traffic1992

Mitsubishi GTO 1997

Mitsubishi Lancer Evolution IX MR 2006

Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR 1999

Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR 2004

Mitsubishi Lancer Evolution VIII MRHorizon Edition2004

Mitsubishi Lancer Evolution X GSR 2008

Morgan

Morgan 3 Wheeler 2014

Morgan Aero SS 2010

Morris

Morris Minor 1953

Morris MinorHorizon Edition1953

Napier-Railton

Napier-Railton Railton 1928

Nissan

Nissan 118 240SXFormula Drift1995

Nissan 232 240SXFormula Drift1996

Nissan 240SX 1994

Nissan 370Z 2010

Nissan 510 1970

Nissan 777 240SXFormula Drift1997

Nissan Fairlady 432Z 1969

Nissan Fairlady ZHorizon Edition2003

Nissan Fairlady Z 2003

Nissan Fairlady ZvS TwinTurbo 1994 (Nisan 300ZX)

Nissan GTR 2012

Nissan GTR 2017

Nissan GTR LMHorizon Edition1995

Nissan GTR LM 1995

Nissan R390 1998

Nissan Silvia K 1992

Nissan Silvia Ks 1994

Nissan Silvia Ks 1998

Nissan Silvia SpecR 2000

Nissan Skyline 2000GTR 1971

Nissan Skyline GTR 1973

Nissan Skyline GTR 1993

Nissan Skyline GTR VSpec 1995

Nissan Skyline GTR VSpec II 2002

Nissan Skyline GTS-R 1987

Nissan TitanHorizon Edition2017

Nissan Titan 2017

Noble

Noble M600 2010

Oldsmobile

Oldsmobile 442 1969

Opel

Opel GT 1968

Opel Kadett 1979

Opel Manta 400 1984

Pagani

Pagani Huayra 2012

Pagani Huayra 2016

Pagani Zonda Cinque 2009

Pagani Zonda R 2010

Pagani Zonda RHorizon Edition2010

Peel

Peel P50 1962

Peel Trident 1965

Penhall

Penhall Cholla 2011

Peugeot

Peugeot 205T16 1984

Peugeot 205T16Horizon Edition1984

Peugeot 405T16 1988

Playground Games (Finctional cars)

Playground Box Truck 2014

Playground Box TruckTraffic2014

Playground BUS 2014

Playground BusTraffic2014

Playground Flat BedTraffic2018

Playground GritterTraffic2018

Playground TractorTraffic2018

Playground Truck 2016

Plymouth

Plymouth Fury 1958

Polaris

Polaris RZR1000 2015

Pontiac

Pontiac Firebird TransAm 1977

Pontiac GTO 1965

Pontiac GTO Judge 1969

Pontiac TransAm 1973

Pontiac TransAm GTA 1987

Porsche

Porsche 3 917 LH 1970

Porsche 34 718 RSK 1958

Porsche 356A 1956

Porsche 356A Coupe 1959

Porsche 550A Spyder 1956

Porsche 911 GT2Horizon Edition1995

Porsche 911 GT2 1995

Porsche 911 GT2 2012

Porsche 911 GT3RS 2012

Porsche 911 GT3RS 2016

Porsche 911 Turbo 1982

Porsche 911 Turbo S 2014

Porsche 914 1970

Porsche 918 Spyder 2014

Porsche 928 GTS 1993

Porsche 944 Turbo 1989

Porsche 959 1987

Porsche 996 GT1 1998

Porsche 996 GT3 2004

Porsche Carrera GT 2003

Porsche Carrera RS 1973

Porsche Cayenne 2012

Porsche Cayenne 2018

Porsche Cayman GT4 2016

Porsche Cayman GTS 2015

Porsche Hoonigan 1991

Porsche Mecan Turbo 2015

Porsche Panamera 2017

Porsche RaymondHorizon Edition2017

Porsche Raymond 2017 (Porsche 911 GT2 RS)

Radical

Radical RXC 2015

Reliant

Reliant Supervan III 1972

Renault

Renault 5 Turbo 1980

Renault 5 TurboHorizon Edition1980

Renault Alpine A110 1973

Renault Clio 2003

Renault Clio 200 Cup 2010

Renault Clio 200 CupHorizon Edition2010

Renault Clio RS 2013

Renault Clio Williams 1993

Renault Megane RS250 2010

RJ Anderson

RJ Anderson 37 Pro 2 Truck 2016

Rolls-Royce

Rolls-Royce Dawn 2016

Rolls-Royce DawnHorizon Edition2016

Rolls-Royce Wraith 2014

Saleen

Saleen S7 2004

Shelby

Shelby Cobra 427 1965

Shelby Cobra Daytona 1965

SRT

SRT Viper 2013

Subaru

Subaru 199 WRX STI VT15r 2016

Subaru BRZ 2013

Subaru Impreza 22b 1998

Subaru Legacy B4 GT 2005

Subaru Legacy B4 GTTraffic2005

Subaru Legacy RS 1990

Subaru Legacy RSHorizon Edition1990

Subaru WRX STi 2004

Subaru WRX STi 2005

Subaru WRX STi 2008

Subaru WRX STi 2011

Subaru WRX STI 2015

Sunbeam

Sunbeam Tiger 1967

Talbot

Talbot SunbeamLotus 1979

Tesla

Tesla Model S 2014

Toyota

Toyota 1 Baja Truck 1993

Toyota Hilux Arctic 2014

Toyota Hilux ArcticHorizon Edition2014

Toyota Land Cruiser Arctic 2016

Triumph

Triumph Spitfire 1962

TVR

TVR Cerbera 1998

TVR Griffith 2018

TVR Sagaris 2005

TVR SagarisHorizon Edition2005

Ultima

Ultima Evolution Coupe 2015

Vauxhall

Vauxhall Astra 2012

Vauxhall Corsa VXR 2009

Vauxhall Corsa VXR 2016

Vauxhall Monaro VXR 2005

Volkswagen

Volkswagen 1600L 1967

Volkswagen 34 BeetleGRC 2017

Volkswagen Baja 1970

Volkswagen Beetle 1966

Volkswagen Bora VR6Traffic2003

Volkswagen Bora VR6 2003

Volkswagen Class 5 Bug 1969

Volkswagen Corrado 1995

Volkswagen FoxTraffic2011

Volkswagen Global RallyCross Bug 2015

Volkswagen Golf GTi 16v Mk2 1992

Volkswagen Golf GTI 1977

Volkswagen Golf R 2010

Volkswagen Golf R 2014

Volkswagen Golf R32 2003

Volkswagen GTI VR6Traffic1998

Volkswagen GTI VR6 1998

Volkswagen Jett aGLI 2003

Volkswagen Karmann Ghia 1967

Volkswagen Scirocco 16v 1988

Volkswagen Scirocco R 2011

Volkswagen Scirocco S 1981

Volkswagen Touareg R50 2008

Volkswagen Type 2Horizon Edition1963

Volkswagen Type 2 1963

Volvo

Volvo 123 GT 1968

Volvo 1800E 1972

Volvo 242 Turbo 1983

Volvo 850 1997

Volvo IronKnight 2016(Truck)

Volvo S60 Polestar 2015

Volvo V60 Polestar 2015

Zenvo

Zenvo ST1 2016