Forvet değil sol bek Novak!

﻿﻿﻿Trabzonspor'un Çek sol beki Filip Novak, Ankaragücü karşısında ortaya koyduğu oyunla göz doldurdu. 90 dakika boyunca sahada kalan tecrübeli futbolcu, ileri çıkışları ile ön plana çıkarken 28. dakikada da Trabzonspor’un ilk sayısını kaydetti.

Novak böylece geçen sezon da dahil olmak üzere çıktığı son 6 karşılaşmada 3. golünü atmayı başardı.

Anthony ilk kez...

Trabzonspor'un, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’dan kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, dün ilk kez Trabzonspor formasıyla sahaya çıktı.

73. dakikada Abdülkadir Ömür’ün yerine oyuna dahil olan Nijeryalı futbolcu, Fırtına’nın hücumlarına hareket getirdi.

Yüzde 91’lik pas isabet yüzdesi yakalayan 29 yaşındaki oyuncu, 1 kez de ikili mücadele kazandı.

Pasın adresi yine Toure

Ligin ilk 2 haftasındaki Başakşehir ve Sivasspor maçlarında yüzde 90 pas isabet oranı ile dikkat çeken Trabzonspor’un tecrübeli stoperi Zargo Toure, Ankaragücü karşısında yine başarılı bir performans sergiledi.

Senegalli savunmacı 46 pasta yüzde 87’lik başarılı pas oranı yakaladı. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca 3 kez ikili mücadele kazanırken bir de hava topu aldı.

Olcay Şahan kaldığı yerden

Trabzonspor’un 3-1’lik Sivasspor galibiyetinde 1 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Olcay Şahan, Ankaragücü karşısında da kaldığı yerden devam etti.

31 yaşındaki yıldız, 80. dakikada Hugo Rodellaga’nın attığı golün pasını verdi ve böylece bu sezon toplamda 1 gol ve 2 asiste ulaştı.