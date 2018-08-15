Fortnite Android Beta’sı yeni cihazlara açıldı

Geliştiricisi olduğu Fortnite ile bir yıl içinde dünya çapında 125 milyondan fazla oyuncuya erişen Epic Games; PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve iOS platformlarının ardından oyunu geçtiğimiz hafta Android’e de taşımıştı. İlk aşamada yalnızca belirli Samsung Galaxy cihazlara açık olan oyun bugün itibariyle daha fazla sayıda Android cihazın erişimine sunuldu.

Yeni Cihazlar Yolda

13 Ağustos’a kadar yalnızca seçili Samsung Galaxy cihazlara açık olan Beta, an itibariyle daha önce destekleneceği açıklanan Android cihazlara da açıldı. Şu ana kadar ön kayıt yaptıran oyuncular davetiyelerini almaya ve oyuna girmeye başladılar. Fortnite’ın Android sürümü henüz Beta aşamasında olmasına rağmen oyuncular oyuna büyük ilgi gösteriyor.

Ayrıca oyunun yapımcısı Epic Games Fortnite’ı daha fazla sayıda Android cihaza getirmek üzere çalışıyor. Firma bu bağlamda yakın zamanda HTC 10, U Ultra, U11 / U11+, U12+; Lenovo Moto Z / Z Droid, Moto Z2 Force ve Sony Xperia XZ/ XZs, XZ1, XZ2 modellerine Fortnite’ı getirmeyi hedefliyor.

Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Oyuncular şu ana kadar açıklanan Android cihazlardan birine sahip olmasalar da Fortnite’ı mobil oynama cihazlarında oynama şansları bulunuyor. Oyunun minimum sistem gereksinimlerini açıklayan Epic Games, 64bit Android 5.0 ve üzeri işletim sistemi bulunan, en az 3GB RAM sahibi ve en az Adreno 530, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 GPU’su olan cihazların oyunu çalıştırabileceğini açıkladı.

Fortnite’ın Android sürümü çapraz platform ve ilerleme kaydı desteğine sahip. Yani oyunu bir platformda oynayan oyuncular bu platformdaki başarılarına ve satın aldıkları eşyalara Android platformunda da sahip olacaklar. Ayrıca dileyen oyuncular oyunu diğer platformlardaki arkadaşlarıyla birlikte oynayabilecekler. Oyuncular Fortnite'ın Android Beta'sına katılmak için fortnite.com adresini ziyaret edebilirler.

Fortnite’ın Android sürümü hakkında daha fazla edinmek için epicgames.com/fortnite/tr/faq#android adresini ziyaret edin.

Uyumlu Cihazlar:

Samsung Galaxy: A5, A7, J7 Prime, J7 Pro, On7, S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

A5, A7, J7 Prime, J7 Pro, On7, S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4 Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V Essential: PH-1

PH-1 Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10 LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+ Nokia: 8

8 OnePlus: 5 / 5T, 6

5 / 5T, 6 Razer: Phone

Phone Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2 ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

Üzerinde Çalışılan Cihazlar:

HTC: 10, U Ultra, U11 / U11+, U12+

10, U Ultra, U11 / U11+, U12+ Lenovo: Moto Z / Z Droid, Moto Z2 Force

Moto Z / Z Droid, Moto Z2 Force Sony: Xperia: XZ/ XZs, XZ1, XZ2



