Brezilya'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala Santos Kulübü golcü transferi için elini hızlandırdı.

HABER1903'ün haberine göre; Brezilya ekibinin, Beşiktaşlı oyuncu Vagner Love'u hiçbir bedel ödemeden bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Santos'un Beşiktaş'tan Love ile birlikte 250 bin Euro talep ettiği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın bu teklifi reddettiği de gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Göztepe'nin de 34 yaşındaki oyuncuyla ciddi bir şekilde ilgilendiği ve Beşiktaş Kulübü ile sarı kırmızılılar arasındaki bu görüşmelere hız kazandırıldığı belirtildi.

Ancak Brezilya'da transfer dönemi sona erdi ve Santos, Vagner Love transferini yetiştiremedi.



