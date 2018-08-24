Filenin Sultanları, Gloria Cup Volleyball’a galibiyetle başladı

Antalya Belek’te yer alan Gloria Sports Arena’nın (GSA) ev sahipliğinde, Smart Casual Event’ın organizatörlüğünde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Gloria Cup Volleyball’da mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, ilk maçında bugün (23 Ağustos 2018, Perşembe), Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

Millilerimiz, rakibini 25-19, 25-23 ve 25-18‘lik setlerle 3-0 mağlup ederek Gloria Cup Volleyball’a galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın oyuncusu ise; Milli Takımımızdan Zehra Güneş seçildi. Zehra Güneş, maçın oyuncusu ödülünü ise; Gloria Sports Arena Hotel Müdürü ve Spor Direktörü Görkem Dönmez elinden aldı.

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren A Bayan Milli Takımımızın başantrenörü Giovanni Guidetti; “Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bizi karşılaşma boyunca desteklediler. Rakibimiz karşısında iyi oynadık ve kazandık. Tüm oyuncuları ve staffı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Maçın oyuncusu seçilen Zehra Güneş ise; “Uzun bir aranın ardından Dünya Şampiyonası’nı hazırlıklarımız kapsamında Gloria Cup Volleyball turnuvasında mücadele ediyoruz. İlk karşılaşmamızdan 3-0’lık bir skorla galip ayrıldığımız için çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Filenin Sultanları, Gloria Cup Volleyball’daki ikinci maçında bugün saat 19.00’da Rusya ile karşılaşacak. Mücadeleyi S Sport naklen yayınlayacak.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN: 3-0

SALON: Gloria Sports Arena

TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Şeyma, Eda, Simge (L) (Ebrar, Çağla, Aylin)

AZERBAYCAN: Hasanova, Alishanova, Samadova, Imanova, Kulan, Bayramova, Karimova (L) (Gurbanova, Abdulazimova, Yagubova, Rahimova, Aliyeva)

SETLER: 25-19, 25-23, 25-18

SÜRE: 1 saat 15 dakika (24,’27’,24′)



