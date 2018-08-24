Filenin Sultanları, Gloria Cup Volleyball’a galibiyetle başladı
Eylül ayındaki Dünya Şampiyonası hazırlıklarını aralıksız sürdüren A Milli Voleybol Takımımız bu kapsamda yer aldığı Gloria Cup Turnuvası ilk maçında Azerbaycan’la karşılaştı. Dünya Milletler Ligi’nde gümüş madalyanın sahibi olan Filenin Sultanları, güçlü rakibini 25- 19, 25-23, 25-17’lik setlerle 3-0’la yendi.
Antalya Belek’te yer alan Gloria Sports Arena’nın (GSA) ev sahipliğinde, Smart Casual Event’ın organizatörlüğünde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Gloria Cup Volleyball’da mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, ilk maçında bugün (23 Ağustos 2018, Perşembe), Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.
Millilerimiz, rakibini 25-19, 25-23 ve 25-18‘lik setlerle 3-0 mağlup ederek Gloria Cup Volleyball’a galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın oyuncusu ise; Milli Takımımızdan Zehra Güneş seçildi. Zehra Güneş, maçın oyuncusu ödülünü ise; Gloria Sports Arena Hotel Müdürü ve Spor Direktörü Görkem Dönmez elinden aldı.
Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren A Bayan Milli Takımımızın başantrenörü Giovanni Guidetti; “Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bizi karşılaşma boyunca desteklediler. Rakibimiz karşısında iyi oynadık ve kazandık. Tüm oyuncuları ve staffı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum” dedi.
Maçın oyuncusu seçilen Zehra Güneş ise; “Uzun bir aranın ardından Dünya Şampiyonası’nı hazırlıklarımız kapsamında Gloria Cup Volleyball turnuvasında mücadele ediyoruz. İlk karşılaşmamızdan 3-0’lık bir skorla galip ayrıldığımız için çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.
Filenin Sultanları, Gloria Cup Volleyball’daki ikinci maçında bugün saat 19.00’da Rusya ile karşılaşacak. Mücadeleyi S Sport naklen yayınlayacak.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN: 3-0
SALON: Gloria Sports Arena
TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Şeyma, Eda, Simge (L) (Ebrar, Çağla, Aylin)
AZERBAYCAN: Hasanova, Alishanova, Samadova, Imanova, Kulan, Bayramova, Karimova (L) (Gurbanova, Abdulazimova, Yagubova, Rahimova, Aliyeva)
SETLER: 25-19, 25-23, 25-18
SÜRE: 1 saat 15 dakika (24,’27’,24′)