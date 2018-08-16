Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Kulüpler Birliği toplantısı sonrası yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Transfer sorularına Orman "Şuanda bizim gündemimizde transferden daha önemli konular var. Önümüzdeki sezonun bütçesi var. Kur çok yükseldi transfer yapmakta zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Hakun Tekin gündemimizde yok

Bursaspor kalecisi Harun Tekin transferi ile ilgili soruya da cevap veren Orman, "Harun Tekin gündemimizde yok" ifadesini kullandı.

Orman ayrıca LASK Linz - Beşiktaş maçı için bu akşam Avusturya'ya gideceğini söyledi.