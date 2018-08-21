Fikret Orman'dan Bayram mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Kurban Bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı.

21 Ağustos 2018, Salı 19:32 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2018, Salı 19:36
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Orman'ın mesajı şu şekilde:

Milli ve dini duygularımızın öne çıktığı, sevgi ve saygı bağlarımızın güçlendiği bayramlar, toplumumuzu birleştirici özel günlerdir.

İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların, ailemiz, dostlarımız, komşularımız ile olan bağımızı güçlendirmesi ülkemizin geleceği için son derece önemlidir.

Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte tüm Camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum.

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