Fikret Orman: "Vida için 10 milyon sterlinlik bir teklif geldi"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports Haber'de Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtladı. İşte Orman'ın açıklamaları:

"Bu bizim ailevi sorunumuz"

"Dünkü Antalyaspor maçımız, iyi bir maçtı. Her ne kadar kazanamamış olsak da oyuncularımızın istekli olduğunu gördüm. Takım dün iştahlıydı. Atmak istedik ama şanssızdık.

Kendi içimizde eleştirilecek konularımız da var ama netice itibarıyla bu bizim ailevi sorunumuz. Aile sorunlarını da kamuoyu önünde paylaşmam."

"Yöneticilerimiz devamlı sosyal medyada!"

"Bu yönetim kuruluyla biz, Beşiktaş tarihinin en büyük yatırımını yaptık. Beşiktaş tarihinde bugüne kadar yapılmış toplam satıştan daha çok oyuncu sattık. Sponsorluk ve ürün satışında da durum aynı.

Ne var ki zaman ilerledikçe motivasyonlar düşüyor ve ilgi farklı yöne kayıyor. Yöneticilerimiz sosyal medyaya çok takılıyorlar. Bu mecrada Beşiktaş'ı yıpratmaya çalışan hesaplar var."

"Benim motivasyonum düşerse Beşiktaş çöker"

"Ahmet Nur Çebi'yle biz geride kalan 6,5 sene içinde hiç kavga etmedik. Birbirimizi çok severiz ve bugüne dek de hiçbir ihtilaf içine düşmedik. Ancak genel manada konuşacak olursak bir motivasyon kaybı olduğu bir gerçek.

Benim motivasyonum düşerse camiamız büyük zarar görür. Bendeki mücadele gücü olmasaydı bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hiçbir şeyi yapamazdık. İşte Beşiktaş'ı yıpratmanın en kolay yolu da beni ve yönetim kurulunu yalan haberlerle suçlamaktır. Bir şey bilip de konuşmayan varsa namerttir. Biz şeffaf bir kulübüz."

"Bilip de söylemeyen namerttir!"

"Genel kuruldan borç isteyeceğimiz yönündeki haberler tamamen dedikodu. Bizim zaten mali genel kurulumuz yok ki. Üstelik bu haberler bir de Beşiktaş'a yakın kaynaklardan yayılıyor.

Bu haberleri yayanların yalanları sonradan ortaya çıkıyor ama ne var ki yalancılıktan da vazgeçmiyorlar. Bir bildiğiniz varsa gelin seçimde aday olun. Kazanırsanız da Allah yolunuzu açık etsin. Ancak bu şekilde arkadan dedikodular yapmak, ne delikanlılığa ne de erkekliğe sığar.

Ben Beşiktaş'ı yönetirken hiç kimsenin işine karışmam. Ancak insanlar benim kulübü birkaç kişiyle yönettiğimi söylüyor. Bunun da sebebi herkesin futbolun içinde olmak istemesi. Adama pazarlama işini veriyoruz, daha departmanın yerini bilmiyor."

"Güya Negredo'yu Galatasaray'a götürmüşler"

"Mitrovic'i 4,2 milyon euro'ya aldık ve 3,9 milyon euro'ya da sattık. Ama alırken çok konuşulurken satarken hiç kimse konuşmuyor. Az önce de söyledim, bu konuyla ilgili bir şey bilip de söylemeyen varsa namerttir.

Aynı şeyi Mario Gomez'de de yaşadık. Fiorentina Wolsfburg'a oyuncu satmış. Bizim bundan ne gibi bir çıkarımız olabilir? Tamamı ile yalan üzerine konuşuyorlar.

Güya Negredo'yu Galatasaray'a sıfır liraya götürmüşler, Beşiktaş'a 2.5 milyon euro'ya gelmiş. O dönem Galatasaray'ın yöneticilerinden biri çıkıp da bunu söylesin o zaman. Sözlü bir anlaşma bile olsa kabul edeceğim."

"Kadroyu daraltmamız lazım"

"29 kişilik bir kadromuz var şu anda. Bunun 23-24'e inmesi lazım. Şu anda transfer sezonundayız. Gitmek isteyen oyuncu varsa "Nereye gitmek istiyorsan git." diyoruz ama gitmiyorlar.

Biz oyuncuları ağızları konuşsun diye değil, ayakları konuşsun diye alıyoruz. Oynamayan oyuncu dedikodu yapıyor, huzursuzluk çıkarıyor. Kadronun kalabalık olması işte bu yüzden bir problem."

"Ben sizin sınıf arkadaşınız mıyım?"

"Daha ligin üçüncü haftasında Oğuzhan'ı ıslıklıyorlar. Allah aşkına bu nedir? Bu, Beşiktaş'ın kültüründe yok. Nereden çıktı bunlar? Daha ligin üçüncü maçı yahu!

Herkes işini yapacak. Başlar ayak, ayaklar baş olmayacak! Taraftar taraftarlığını, Oyuncu oyunculuğunu, başkan başkanlığını yapacak. Çocuk babasından harçlık alıyor, okula gidiyor ama çıkmış milyon euroluk transferler hakkında yorum yapıyor.

Yorum yapması da sıkıntı değil, gelip benim telefonuma mesaj atıyor. WhatsApp grubu kuruyorlar, beni de gruba alıyorlar. Yahu ben sizin sınıf arkadaşınız mıyım?"

"1 oyuncu daha alacağız"

"Kadroyu 23-24 kişiye indirebilirsek bir takviye daha yapmak istiyoruz. Bu, ya santrfor ya da forvet arkası olacak. Kagawa'yı yazıyorlar ve daha pek çok oyuncunun ismi geçiyor.

Ancak Beşiktaş'ın gerçekleri var. Bizim için en önemli şey itibarımızdır. Şampiyonluk kaçırılabilir ama itibarımızı hiçbir şeye değişmeyiz."

"10 milyon sterlin teklif ettiler!"

"Vida'ya 10 milyon sterlinlik bir teklif geldi ve bunun %10'u da menajerlik komisyonuydu. Ben bunu düşük buldum ve Vida'yı satmak istemedim. Zaten emin olun ki o da Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor.

Onun dışında bize gelmiş herhangi bir teklif olmadı. Negredo'yla ilgili birtakım iddialar vardı ama Suudi Arabistan'dan bize yazılı hiçbir şey gelmedi."

"Talisca'yı tutmak istedik ama..."

"Talisca'yı takımda tutmayı çok istedik. Sonları doğru bonservisini alıp satmayı da düşündük. Ancak dünyada eleştiri ve övgüyü bizim kadar abartan başka bir millet yok.

Devamlı Talisca'nın bonservisinden bahsedilince o da kendini Tanrı'nın bile üstünde görmeye başladı. Zaten devre arasında Çin'e gitmek istiyordu. Nitekim oraya transfer oldu.

Yine Aboubakar ilk geldiğinde de 'Bunu nereden aldınız?' diyorlardı, mart ayı gelince Aboubakar gitmesin diye kampanyalar başladı."

"Şenol Hoca ile gönül dostluğumuz var"

"Şenol Hoca ile bizim dördüncü senemiz. Bildiğim kadarıyla en uzun süre çalıştığı başkan benim. Bizim bir gönül dostluğumuz var. Çok saydığım, sevdiğim bir futbol adamıdır.

Dönem dönem yanlış anlaşmalar, çizgiyi aşmalar oluyor. Bunlar, futbolun içerisinde olan şeyler. Yöneticilik konuşma işi değildir, icraat işidir. Biz de işi halletmeye çalışıyoruz."