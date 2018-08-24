FIFA’dan Er-Racub’a men cezası

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub’a 12 ay men cezası verdi.

FIFA’dan yapılan açıklamada, "şiddet ve nefreti kışkırttığı" gerekçesiyle Cibril er-Racub’a 12 ay men ve 20 bin İsviçre Frangı para cezası verildiği kaydedildi.

Haziran ayında Arjantin ile İsrail arasında Kudüs’te dostluk maçı oynanması planlanmış, daha sonra Arjantin tarafından bu karşılaşma iptal edilmişti.

Racub, Arjantinli futbolcular ve özellikle Lionel Messi’den "İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını" ve maça çıkmamasını istemişti.