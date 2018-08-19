FIFA 19 için de, değişen bir şey olmadı ve kapalı betadan oynanış görüntüleri internete sızdırıldı. Twitter üzerinden internete sızan FIFA 19 oynanış görüntülerinde, ünlü oyuncuların ilginç hol sevinçleri yer alıyor. Golün gelişimini göremesek de oyuncuların gol sevinçlerine göz atabiliyoruz.

FIFA 19'un yeni futbolcu gol sevinçleri videoları sızdı

FIFA serisinin en eğlenceli yanlarından hiç şüphesiz gol sevinçleridir. FIFA 19'da da oldukça ilginç gol sevinçlerle karşılaşacağız. FIFA 19'un internete sızan kapalı beta oynanış görüntülerinde, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Jesse Lingard, Milly Rock dansı gol sevincini yaparken görülüyor. Fransa ile 2018 Dünya Kupasına uzanan Paul Pogba da Billy Dance adlı dansını yapıyor. Jessie Lingard ve Paul Pogba'nın gol sevinçleri için için Xbox One kontrolcüsünde A tuşuna basmak gerekiyor. Yine Fransa milli takımının ve Paris St Germen'in yıldız oyuncusu Mbappe de, kendi gol sevincini FIFA 19'da sergiliyor. FIFA 19 25 Eylül'de çıkacak.