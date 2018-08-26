Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Meksikalı futbolcu Marco Fabian, Frankfurt'tan kalkan uçakla TSİ 19.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Marco Fabian'ı Fenerbahçe Spor Kulübü yetkililerinden Baturalp Soydaş karşıladı. 29 yaşındaki futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bu gelişmenin ardından herkesin merak ettiği soru: Marco Fabian kimdir?

Meksikalı oyuncuya dair tüm bilgileri ve detayları fanatik.com.tr'de bulabilirsiniz. İşte 29 yaşındaki futbolcunun bilinmeyen yanları ve kariyerine dair önemli noktalar...

21 Temmuz 1989 tarihinde, Meksika'nın Guadalajara kentinde doğan Marco Fabian, futbola da Guadalajara altyapısında başladı.2008 yılında Chivas'a giden ve 6 yıl kulübün formasını terleten Marco Fabian, 2014'te Cruz Azul'e kiralandı.

Fabian, Ocak 2016'da ise 3,7 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.Alman ekibi ile 4 sezonda 49 maça çıkan Meksikalı futbolcu, 8 gol kaydetti. Oynadığı takımların tamamında ise 245 maçta 68 golü bulunuyor.

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Meksika Milli Takım formasını 31 kez giyen yıldız isim 5 gol atmayı başardı.Duran top becerisi oldukça yüksek olan Fabian, topu ileride tutup takımını rakip sahaya yerleştirebiliyor.

Takım oyununa bağlı olan Fabian, savunmaya da katkı veriyor. İkili mücadelelerden kaçmayan yapısının iyi yönlerinin yanı sıra, bazı maçlarda faul sayısı artabiliyor.

Marco Fabian'ın Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2019 Haziran'da sona eriyor.

En büyük sorunu saha dışı yaşamı

Yıldız futbolcunun saha dışındaki yaşantısı da kafalarda soru işareti oluşturacak gibi duruyor. Marco Fabian'ın sosyal yaşamında zaman zaman alkol bağımlılığı nedeniyle sorun yaşadığı ve bu yüzden oynadığı takımlarda sık sık kadro dışı kalmasına sebep olduğu ifade edildi.

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