Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes, İstanbul'a geldi.

25 Ağustos 2018, Cumartesi 00:20 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2018, Cumartesi 01:31
- A +

Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı oyuncuları Giuliano ve Josef de Souza ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transferde gaza bastı. 

Sarı-Lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Meksikalı stoper Diego Reyes'i taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. 

Fenerbahçeli taraftarların karşıladığı 25 yaşındaki oyuncu, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

Son olarak Porto'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Diego Reyes ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, Meksikalı oyuncuyla sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;