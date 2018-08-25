Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı oyuncuları Giuliano ve Josef de Souza ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transferde gaza bastı.

Sarı-Lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Meksikalı stoper Diego Reyes'i taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Fenerbahçeli taraftarların karşıladığı 25 yaşındaki oyuncu, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

Son olarak Porto'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Diego Reyes ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, Meksikalı oyuncuyla sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.