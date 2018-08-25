Fenerbahçe'nin dün İstanbul'a gelen yeni transferi Diego Reyes, kendisini Sarı Lacivertli kulübe bağlayan resmi sözleşmenin altına imza attı.

23 numaralı formayı giyecek olan Meksikalı stoperin transferiyle ilgili Sarı Lacivertliler'in resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Meksikalı savunma oyuncusu 26 yaşındaki Diego Reyes kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kendisine çubukluya hoş geldin diyoruz."

Sarı-Lacivertli kulüp, Meksikalı futbolcu için resmi Twitter hesabından da bir video yayınlarken imzalanan sözleşmenin süresini belirtmedi.