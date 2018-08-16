Sarı-Lacivertliler, Benfica karşısında umduğunu bulamadı. Ancak genç oyuncuların performansı, ilerisi için umut verdi. Karşılaşmaya 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Eljif Elmas, izleyenleri mest etti. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, oyunun her iki yönünde de başarılıydı. Makedon futbolcu sahada basmadık yer bırakmadı. İlk yarıda çektiği müthiş şutla tribünleri ayağa kaldırdı. Eljif, birçok pozisyonda topu ayağına alıp yaptığı driplinglerle takımını hücuma taşıdı.

Barış İlk 11’e göz kırptı

Barış Alıcı son 25 dakikada şans bulsa da kalitesini göstermesi için bu süre yetti. 21 yaşındaki futbolcunun oyuna girmesinin ardından Fenerbahçe hücumda daha fazla pas yapıp, rakibi baskı altına aldı. Barış, Benfica karşısındaki görüntüsüyle bu takımın 11’inin önemli bir parçası olabileceğini kanıtladı.