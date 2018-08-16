İsmi uzun süredir Galatasaray ile anılan Emre Akbaba için Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor'un kapısını çaldı. Sarı-Lacivertli takımın yaptığı teklifin detaylarına Fanatik ulaştı.

4 milyon Euro'luk teklif

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu arayarak 4 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ayrıca Emre Akbaba ise yıllık 1.9 milyon Euro'luk teklif edildiği öğrenildi.

Kulüpler Birliği toplantısı için İstanbul'a gelen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun akşam saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir keza daha görüşmesi bekleniyor.

Galatasaraylı olduğu bilinen Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'nin teklifine nasıl bir cevap vereceği ise merak ediliyor...

Galatasaray Emre Akbaba için geçtiğimiz günlerde 3 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı.

Yakup Çınar - fanatik.com.tr