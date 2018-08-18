Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Ragnar Klavan, İtalya’da transferin son gününde Cagliari’ye gitti. Estonyalı oyuncu için Bordo-Mavili ekip, Livepool’la 2 milyon Pound (15.6 milyon TL) bedeli ödeyecek.

İngiliz ekibi, Sarı-Lacivertliler’in kiralama teklifine de olumlu yanıt vermişti. Ancak Klavan’ın Avrupa’da kalmak adına Cagliari’yi tercih ettiği öğrenildi.

​32 yaşındaki stoper sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

2016 yılında 4 milyon euro'ya Liverpool'a gelen Klavan, İngiliz ekibinde 53 maçta forma giyerken, rakip filelere 2 gol bıraktı.