Belçikalı stoper Boyata’nın menajeri Jacques Lichtenstein, yıldız oyuncuya Fenerbahçe’nin de aralarında bulunduğu 3 kulüpten oldukça yüksek teklifler geldiğini açıkladı. Lichtenstein, “Fulham, Olympiakos ve F.Bahçe’nin ilgisi oldu. 7-8 milyon pound civarında teklifler geldi fakat Celtic finansal konuda herhangi bir sıkıntısı olmadığı için teklifleri kabul etmedi”dedi.

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4 AY DAHA BEKLEYECEK

Lichtenstein sözlerini şöyle tamamladı: Fakat burada ilginç bir durum var çünkü bu teklifleri reddedecek kadar güçlü olan Celtic, Boyata’ya güçlü bir teklif yapacak parası olmadığını söylüyor. Sakatlığı olan Boyata, kendini riske etmek istemediği için 4 ay daha bekleyecek ve istediği bir kulübe bonservis bedelsiz transfer olacak.