Fenerbahçe'den Josef de Souza açıklaması

Josef De Souza'ya transfer teklifi geldiği ve Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul ettiği yönünde çıkan haberler üzerine sarı-lacivertli kulüp resmi internet sitesinden konuyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden bir açıklama yayınladı.

22 Ağustos 2018, Çarşamba 18:37 Son Güncelleme: 22 Ağustos 2018, Çarşamba 18:47
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Fenerbahçe, Josef de Souza'ya teklif yapıldığı ve kulübün de kabul ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Josef de Souza’ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

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