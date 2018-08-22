Fenerbahçe'den Josef de Souza açıklaması
Josef De Souza'ya transfer teklifi geldiği ve Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul ettiği yönünde çıkan haberler üzerine sarı-lacivertli kulüp resmi internet sitesinden konuyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden bir açıklama yayınladı.
Fenerbahçe, Josef de Souza'ya teklif yapıldığı ve kulübün de kabul ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Josef de Souza’ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."