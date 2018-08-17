Süper Lig’in devleri hemen her sezon transferde karşı karşıya geliyor. 3 büyükler bu sezon ise şimdiye kadar böyle bir yarışa girmemişti. Ancak dün itibariyle işler değişti. Galatasaray, haftalardır Emre Akbaba’nın transferini bitirmek için uğraşıyor. Sarı-Kırmızılı takıma gitmek istediğini saklamayan milli futbolcu için Cim Bom teklifini 3 milyon Euro’ya (19.7 milyon TL) yükseltti. Ancak Aytemiz Alanya’yı ikna edemedi.

500 bin Euro fazla

Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, 3.5 milyon Euro (23 milyon TL) karşılığında Akdeniz temsilcisiyle el sıkıştı. Bu konu, Slimani’nin basın toplantısında Damien Comolli’ye soruldu. Comolli, “Emre Akbaba çok iyi bir oyuncu. Bu kadar... Dedikodularla ilgili konuşmayacağım” demekle yetindi. Dün yaşanan gelişmeler sonrası son durum şu: Fenerbahçe, Aytemiz Alanya ile anlaşma sağladı. Galatasaray ise Sarı-Kırmızılı renklere gönül veren Emre Akbaba ile el sıkışmış durumda.

Stoper bekleniyordu

Fenerbahçe son olarak İslam Slimani’yi alarak forvet eksiğini giderdi. Sarı-Lacivertliler’in sıradaki hamlesinin, yeni bir stopere imza attırmak olması bekleniyordu. Takımda Neustadter, Skrtel ve Yiğithan dışında savunmacı bulunmuyor. Ancak şu an için önceliğin Emre Akbaba’ya verildiği kaydedildi.

Ömer Necati Albayrak