Fenerbahçe'den çifte hamle!

Fenerbahçe, Everton’lı Yannick Bolasie ve Barcelona’nın stoperi Thomas Vermaelen ile bir kez daha görüşecek.

18 Ağustos 2018, Cumartesi 08:08 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2018, Cumartesi 13:22
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Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Everton'da forma giyen kanat oyuncusu Yannick Bolasie'yi kiralamak için İngiliz kulübüyle bir kez daha görüşecek...

Phillip Cocu, özellikle bu transferin bitirilmesi için Fenerbahçe Yönetimi'ne büyük baskı yapıyor. Kanarya'nın Bolasie dışındaki bir başka hedefi ise Barcelona'nın Belçikalı stoperi Thomas Vermaelen. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kulübeyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Kaynak: Takvim

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