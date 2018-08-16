Fenerbahçe'den Emre Akbaba bombası geldi.

Beinsports'un haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray'la da adı anılan oyuncu için Sarı Lacivertliler'in Alanyaspor'a resmi teklif yaptığı belirtildi.

Galatasaray'ın kendisi için hala bir girişimde bulunmadığını ve bu sebeple Fenerbahçe transferine sıcak baktığı belirtilen Emre Akbaba'nın kafasında son durumu netleştirip olumlu cevap vermesi bekleniyor.

Öte yandan Emre Akbaba'nın menajerinin dün Aytemiz Alanyaspor Kulübü'ne İspanya'dan da teklif sunduğu belirtildi.



