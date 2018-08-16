Yeni transfer Slimani, Benfica maçlarına yetişmedi. Hem Cocu’nun hem de taraftarların gol yollarındaki beklentisi Giuliano, Valbuena ve Ayew’e kaydı. Bu üçlünün performansı, Sarı- Lacivertliler’in Play-Off bileti alıp almama konusunda belirleyici olacaktı. Hepsi de sınıfta kaldı. Giuilano, gecenin en etkisiz ismiydi. Zaten taraftarların de tepki gösterdiği tek oyuncu oldu. Sambacı 90 dakika oyunda kalsa da ne tek bir şut çekti, ne orta yaptı ne de şut pası verdi. Valbuena, Giuliano’ya oranla daha fazla çabaladı, daha ön planda kaldı. Ancak özellikle kaptırdığı toplar ve hatalı pasları, takımı zor duruma soktu. Yeni transfer Andre Ayew ise sorumluluk alamadı. 90 dakika sahada kalan oyuncular içinde Volkan Demirel’den sonra en az topla buluşan isim oldu. Bir kornerde kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak bunun dışında varlık gösteremedi.