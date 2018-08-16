Fenerbahçe, savunmaya takviye için gaza bastı. Sportif Direktör Damien Comolli, İngiltere’deki bağlantılarını kullanarak 10 gün içinde transferi bitirmeyi planlıyor. Listenin başında geçen sezon Premier Lig’den küme düşen Stoke City’nin stoperi Martins Indi var. Bu transferde önemli mesafe alındı ancak 26 yaşındaki savunmacı bu hafta oynanan Brentford maçta sakatlandı. Indi’nin durumunun ciddi olması halinde bu transfer rafa kalkacak. Klavan’a öncelik verilecek.

İSTENMEYEN ADAM OLDU

Liverpool’un hocası Jurgen Klopp, 32 yaşındaki Estonyalı stoperi kadrosunda düşünmüyor. Yaşı ilerleyen oyuncunun mukavelesi ise bu sezon sona eriyor. Sportif Direktör Damien Comolli, şartlar çerçevesinde bu transferi en uygun şekilde bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Kaynak: Akşam