Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sol bek konusunda yeni bir isim gündeme geliyor. Brezilya’nın Flamengo takımında oynayan Miguel Trauco, sol bek için gündeme geldi.

Perulu yıldızın kadroda düşünülmediği ve Fenerbahçe’nin en önemli aday olduğu kaydedildi. Fenerbahçe ile Flamengo arasında bu akşam görüşmelerin yapılacağı aktarıldı. 2018 Dünya Kupası’nda Peru Milli Takımı’nda da yer alan 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin şu anda en önemli sol bek tercihi olarak öne çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerin bir diğer sol bek alternatifi de Fiorentina’da oynayan Uruguaylı Maximiliano Olivera olarak iddia edildi.

Kaynak: Skorer

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