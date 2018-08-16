Şampiyonlar Ligi macerası sona eren Fenerbahçe’de gözler ligde oynanacak Yeni Malatya mücadelesine çevrildi. Cumartesi günü rakibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler’de teknik patron Cocu, kadroyu değiştirmeyi planlıyor. Hollandalı çalıştırıcının bu düşüncesindeki en önemli etken oyuncuların yorgunluğundan ziyade, form durumları... Sağ bekte yine kötü bir futbol sergileyen İsla, formasını Şener’e kaptıracak gibi gözüküyor. Cocu, sürpriz bir şekilde Dirar’ı da burada tercih edebilir.

Slimani ikinci yarıda

Orta sahada ise Mehmet Topal’ın yerine Josef’in oynaması bekleniyor. Her iki Benfica mücadelesinde de adeta dökülen Giuliano ve Valbuena, kulübeye yakın. Sol kanatta Barış Alıcı 11’e yakın. Alper Potuk’un Giuilano’nun yerine geçmesi, Roberto Soldado’nun ise ileri uçta oynaması muhtemel. Taraftarın bir an önce sahada görmek istediği İslam Slimani’nin ise karşılaşmanın son bölümlerinde şans bulması bekleniyor.