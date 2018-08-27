Fenerbahçe'de Ozan Tufan U21'e gönderildi

Fenerbahçe'de Phillip Cocu tarafından henüz hiçbir resmi maçta şans verilmeyen Ozan Tufan, U21 takıma yollandı.

27 Ağustos 2018, Pazartesi 22:15 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2018, Pazartesi 23:12
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Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan transfer çalışmaları devam ederken takımda yer alması istenmeyen futbolcular da uzaklaştırılıyor. Fenerbahçe'de istenileni veremeyen ve gönderilmesi gündemde olan Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübün U21 takımına dahil edildi.

Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman döneminde de disiplinsiz hareketler sebebiyle kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilerek takıma dönen Ozan Tufan, satılabilir raporu verilmesinin ardından sportif direktör Damien Comolli'nin aldığı karar ile bu sefer U21 takımına gönderildi. 

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