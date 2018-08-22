Fenerbahçeli taraftarların bu sezon patlama yapmasını beklediği Mehmet Ekici, sonunda sevdiği pozisyona geçiyor. Phillip Cocu, Yeni Malatya maçında öğrencisini forvet arkasında görevlendirmişti. Ancak gurbetçi oyuncu burada etkili olamadı.

Giuliano’nun gitmesinin ardından yeni bir ‘10 numara’ transferi istemeyen Hollandalı teknik adam, PSV’deki taktiği olan 4-3-3’e dönmeye hazırlanıyor. Bu değişimin en çok yarayacağı isimlerin başında da Mehmet Ekici geliyor. Başarılı oyuncu, hem Almanya’daki kariyerinde hem de Trabzonspor’da en verimli dönemini, orta sahanın ortasında oynarken yaşadı.

‘Oynadıkça formum yükselecek’

Phillip Cocu da öğrencisini, sevdiği pozisyona çekmeye hazırlanıyor. Geriden oyun kurmada daha başarılı olan Ekici’nin, orta sahanın ortasında performansını artırması bekleniyor.

Yıldız futbolcu, “Yeni Malatya karşısında, uzun bir aradan sonra forma giydim. Sakatlık konusunda şanssızlıklar yaşadım. Ama bu sezon her şey farklı olacak. Beni başından beri takımda görmeyi çok isteyen taraftara, çok çalışarak hak ettikleri performansı vereceğim. Oynadıkça formum yükselecektir” diye konuştu.