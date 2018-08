Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın 2018-2019 sezonu kombine kartlarının yenileme işlemleri yarın sona eriyor.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçlarında geçerli olacak kombine kartlarının yenileme işlemleri, 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü (Yarın) sona eriyor.

Kombine yenileme ve satış sürecinde çalışma saatleri 09:00-18:00 arasıdır. Cumartesi ve pazar günleri de yenileme ve satış işlemleri gerçekleştirilmektedir.

2018-2019 sezonu kombine kart yenileme ve satışları, her taraftarımızın en fazla bir kombine karta sahip olabileceği şekilde yapılıyor. Mevcut kombine sahibi, kimlik kopyasını ve kombinesini yenileyecek kişinin bilgilerini (isim, soyad ve TC kimlik no) sistemde kayıtlı e-mail adresinden fbbasket@fenerbahce.org adresine gönderdiği takdirde başkasının yenileme yapmasına müsaade ediliyor. Satışlarda herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.

Kombine yenileme ve satış sürecinde, Fenerium tarafından taraftarlarımıza “özel indirim imkanı”da tanınıyor. "Fenerium Basketbol Tekstil Koleksiyonu" dahilinde sadece kombine yenilenen/satın alınan gün yapılacak alışverişlerde taraftarlarımıza %25 İNDİRİM uygulanmaktadır. İndirim hakkı sadece “basketbol temalı” Fenerium tekstil ürünlerinde ve yalnızca kombine taahütnamelerinin üzerinde bulunan tarihte geçelidir.

Kombine yenileme ve satış tarihleri aşağıdaki gibidir:

Yenileme: 6 Ağustos – 19 Ağustos ve 27-29 Ağustos

Ön Satış: 1-2 Eylül (Kongre üyelerine bir adet ve temsilci üyelere bir adet olacak şekilde)

Genel Satış: 3-23 Eylül

Kombine bilet fiyatları şu şekildedir:

Saha İçi 1. Sıra: 25.000 TL

Saha İçi 2. Sıra: 17.500 TL

Saha İçi 3. Sıra: 15.000 TL

Kategori 1 / A: 6.800 TL

Kategori 1 / B: 5.900 TL

Kategori 1 / C-T: 4.500 TL

Kategori 1B (203-204-213-214): 3.200 TL

Kategori 2: 2.300 TL

Kategori 3: 1.700 TL

Kategori 4: 1.200 TL

Kategori 5: 800 TL

Kategori 6: 700 TL

Kategori 7: 600 TL

Taksit seçenekleri:

Denizbank: 6 taksit

Garanti: 6 taksit

Yapı Kredi: 6 taksit

İş Bankası: 6 taksit

Akbank: 6 taksit

Finansbank: 6 taksit

Halkbank: 6 taksit

Önemli notlar:

- Kombine satış ve yenileme merkezi, batı bilet satış gişesinde yer almaktadır.

- Cumartesi ve pazar günleri de yenileme ve satış yapılmaktadır.

- Yenileme ve satış işlemlerinde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.

- Mevcut kombine sahibi, kimlik kopyasını ve kombinesini yenileyecek kişinin bilgilerini (isim, soyad ve TC kimlik no) sistemde kayıtlı e-mail adresinden fbbasket@fenerbahce.org adresine gönderdiği takdirde başkasının yenileme yapmasına müsaade edilmektedir.

- Kombineler kişi başı 1 adet olmak üzere satılmaktadır.

- Fenerium Basketbol Tekstil Koleksiyonu dahilinde sadece kombine yenilenen/satın alınan gün yapılacak alışverişlerde taraftarlarımıza %25 İNDİRİM uygulanıyor. İndirim hakkı sadece “basketbol temalı” Fenerium tekstil ürünlerinde ve yalnızca kombine taahhütnamelerinin üzerinde bulunan tarihte geçelidir."