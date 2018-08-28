Sarı-Lacivertliler’in orta sahanın ortasına transfer yapması beklenirken sürpriz bir şekilde Marco Fabian ismi ortaya atıldı. Meksikalı futbolcunun belindeki kronik sakatlığı, milli takım ve kulüplerinde karıştığı olaylar ve disiplinsiz davranışları nedeniyle bu girişim şaşkınlık yarattı. Buna rağmen Fabian, önceki akşam İstanbul’a getirildi. 29 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe kaşkoluyla pozunu verdi. Sarı-Lacivertliler’in yeni 10 numarası olması beklenen Marco Fabian konusunda dün ilginç gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe Kulübü, Meksikalı orta saha oyuncusunun transferinden vazgeçtiğini, “Tarafımızca yürütülen transfer süreci olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasıyla duyurdu. Fabian’in sağlık kontrollerinde belinde kronik fıtık olduğu tespit edildi! Bu nedenle yönetimin geri adım attığı kaydedildi.

Taraftar çok mutlu

Fabian ismi ortaya çıktığından beri Sarı- Lacivertli taraftarların büyük bölümü sosyal medyada bu transfere karşı çıkan yorumlar yaptı. Meksikalı oyuncunun sakatlığı ve sorunlu bir futbolcu olması nedeniyle imza attırılmasının büyük hata olacağına dikkat çekildi. Fenerbahçe’nin transferden vazgeçmesinin ardından 12. adam, yönetimin geç de olsa doğru kararı verdiği görüşünde birleşti.

Mini yorum: Arda Erol

Skandala ramak kala

Bırakın transfer etmeyi, Almanya Ligi’ni biraz takip eden herkesin sakatlığını bildiği Marco Fabian’ı İstanbul’a getirmek bile başlı başına büyük bir hata. Futbolcunun disiplinsiz davranışları, Cocu’nun oynatmak istediği 4-3-3’e uyum sağlayamayacak olmasına girmiyorum bile. Yönetim bu transferden vazgeçerek, büyük bir skandalın kıyısından döndü. “100 oyuncuyu izliyoruz” deyip Fabian’ı İstanbul’a getiren Comolli’ye artık bir uyarı yapılır herhalde.