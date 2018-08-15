Sarı-lacivertlilerin tek golüne imza koyan Alper’in attığı golden önce, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında attığı son 21 gol (kendi kalesine atılanlar dahil) yabancı oyunculardan gelmişti.

Fenerbahçe formasıyla Avrupa’da rakip fileleri havalandıran son Türk isim de, 17 Mart 2016’da Avrupa Ligi son 16 turunda Braga’ya, yine 45+1’de gol atan Alper’di.

Alper, “Orada yemeyeceğimiz golü yedik. Burada da aynı şekilde, yenmemesi gereken bir golü yedik. Yakaladıklarımızı atsaydık eleyebilirdik. Sağlık olsun.” dedi.

(Milliyet)