Giuliano’nun Al-Nassr’a transferi, Fenerbahçe’nin elini fazlasıyla rahatlattı. Finansal Fair-Play kısıtlaması altında olan Sarı-Lacivertliler, buradan gelecek parayla transfer çalışmalarında artık daha rahat hareket etme imkanına sahip olacak. Orta saha ve stoper takviyesi için girişimlere devam eden Kanarya, Edin Visca’ya da gözünü dikmiş durumda.

Sistem değişiyor

Giuliano’nun gitmesiyle Phillip Cocu, PSV’de başarı sağladığı 4-3-3 sistemine dönüş yapacak. Hollandalı teknik adam, bu taktiğin işlemesi için ‘skorer kanat oyuncusu’ alınmasını talep etti. Yıllardır golleri ve asistleriyle lige damga vuran, istikrarını hiç kaybetmeyen, ligi çok iyi tanıyan Visca, bu bölge için en önemli aday haline geldi. Boşnak yıldız, yeni bir maceraya yelken açmak istediği için bu transfere sıcak bakıyor.

Müthiş hücum hattı

Başkan Ali Koç’un, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşerek teklif yapacağı iddia edildi. Fenerbahçe bu transferi 4 milyon Euro civarı bir rakama bitirmek istiyor. Eğer beklenen imza gelirse, Cocu’nun elinde Visca-Ayew- Slimani’den oluşacak etkili bir hücum hattı olacak.