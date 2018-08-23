Fenerbahçe, Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Yiğithan Güveli’den oluşan stopar hattını bir oyuncuyla takviye etmek istiyor. Fenerbahçe’nin bu bölge için adalyarı Marcos Rojo ve Dedryck Boyata. Her iki savunmacı için de girişimler sürüyor. Ancak Kanarya, bu ikiliyi isteyen tek takım değil!

Sevilla’yı reddetti

İskoç basınında çıkan habere göre Celtic’li Boyata’ya Sevilla teklif yaptı. Ancak Belçikalı savunmacı, “Benim planım farklı bir ülkede oynamak” diyerek bunu geri çevirdi. Haberde, 27 yaşındaki oyuncunun yeni takımının Fenerbahçe ya da Galatasaray olacağı öne sürüldü.

Son olarak Emre Akbaba için karşı karşıya gelen Türk futbolunun iki devi, bir kez daha birbirine rakip olacak gibi görünüyor. Üstelik Cim Bom’un Rojo için de devrede olduğu iddia edildi.

Terim& Comolli yarışı!

Fatih Terim’in de Arjantinli oyuncuyu kadroda görmeyi çok istediği belirtildi. Mourinho, Manchester United Yönetimi ile yaşadığı sorun nedeniyle hiçbir futbolcusunu göndermeme kararı almıştı. Ancak Terim’in, yakın ilişki içinde olduğu Portekizli menacerle bizzat görüşerek Marcos Rojo’yu isteyeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin de 28 yaşındaki futbolcu konusunda ısrarcı olduğu, yıllarca İngiltere’de görev yapan sportif direktör Damien Comolli’nin de bağlantılarını kullanarak bu işi bitirmeye çalıştığı belirtildi.