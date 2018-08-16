Fenerbahçe taraftarı: Arkanızdayız böyle devam

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hayali bir kez daha başka bahara kaldı. Benfica’ya deplasmanda 1-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de rakibiyle 1-1 berabere kalarak Devler Ligi’nden elendi. Bu sonuç, tüm camiayı hayal kırıklığına uğrattı. Futbolcular büyük bir üzüntüyle soyunma odasının yolunu tuttu. Ancak 12. adamın oyuncuları alkışlama için geri çağırması, takıma büyük bir moral oldu. Taraftarların bu hareketinde verdiği mesaj netti: “Siz her maç böyle mücadele edin, savaşın, biz hep arkanızdayız...” Taraftarın bu hareketi, Sarı-Lacivertli yıldızları biraz olsun teselli etti. 39 bin kombineyle rekor kıran Fenerbahçe’nin artık tüm iç saha maçlarında, Benfica karşısındaki gibi bir atmosfer olması bekleniyor. Son iki sezonda, kendi evindekaybettiği puanlarla şampiyonluğu kaçıran Sarı- Lacivertliler için Kadıköy, yeniden Fenerbahçe’nin kalesi olacak gibi görünüyor.

Koç: Bu maçı unutun

Benfica karşısında alınan beraberliğe en çok üzülen isimlerin başında başkan Ali Koç geliyor. Ancak karşılaşmanın sonunda başkan Koç da takımla birlikte sahaya çıkarak tribünleri selamladı. Ali Koç’un burada futbolculara kısa bir konuşma yaparak, “Bu maçı unutun. Gördüğünüz gibi taraftar sizin yanınızda. Biz de öyle... Sezon daha yeni başlıyor. Ligde ve Avrupa Ligi’nde başarılı olacağınıza hepimiz inanıyoruz” dediği öğrenildi

"Büyük taraftarımızla gurur duyuyoruz"

Sarı-Lacivertli Kulüp, bir kez daha internet sitesinde yayınladığı mesajla taraftarlara teşekkür etti: “Şampiyonlar Ligi’ne veda ettik. Fenerbahçe sahada yener, yenilir ancak bugün hep birlikte bir kez daha gördük ki ‘Fenerbahçelilik asla yenilmez’. Benfica karşılaşmasında tribünleri Fenerbahçe sevgisi ve sonsuz bir destekle dolduran, dakikalarca hiç durmadan Fenerbahçemiz’e aşklarını haykırarak takımımızı sahaya çağıran eşsiz taraftarlarımızda gurur duyuyoruz.”