Fenerbahçe ne yapsa olmuyor

Şampiyonlar Ligi rüyası başlamadan biten Fenerbahçe, gruplara kalmayı başardığı son maçtan bu yana, transfere 230,2 milyon Euro harcadı ancak hedefine bir türlü ulaşamadı.

Avrupa'dan men edildiği sezonun transfer harcamaları hesaba katılmamasına rağmen yapılan değerlendirmede ortaya dev bir tablo çıkarken, Kanarya 10 yıllık süreçte 74 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Galatasaray ise 10 yılda 225 milyon Euro'yu transfere yatırırken, 5 kez gruplarda boy gösterdi. Fenerbahçe'nin bu dönemde transfer ettiği bazı oyuncuların maliyeti şöyle: Güiza 14 milyon Euro, Emenike 13 milyon Euro, Meireles 10 milyon Euro, Sow 10 milyon Euro. (Sabah)