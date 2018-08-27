Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'ye mağlup olarak ağır yara alan Fenerbahçe'yle ilgili transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş bir iddia geldi. Daha önce de ismi Fenerbahçe'yle anılan Kevin Trapp için Sarı Lacivertli yöneticilerin harekete geçtiği öğrenildi.

Fransa'da yayın yapan Canal Plus'ten Romain Collet-Gaudin'in Twitter hesabından paylaştığı habere göre Sarı Kanarya, Paris Saint Germain'in yedek kalecisini kiralamak istiyor.

Gaudin, Sarı Lacivertli yöneticilerin transferi bitirmek için Trapp ile temas hâlinde olduğunu yazdı.

28 yaşındaki Alman file bekçisinin PSG ile 2020 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.