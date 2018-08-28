Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kayserispor ile 1 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı’nda oynayacağı Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenmana Fenerbahçeli futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra üç ayrı gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, hücum varyasyonlarının ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

AA